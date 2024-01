Lavezzi comemora gol pela Argentina - AFP

Publicado 08/01/2024 13:26

Argentina - Ex-atacante da seleção argentina e do PSG, Ezequiel Lavezzi, de 38 anos, foi internado em uma clínica de reabilitação, em Buenos Aires, no último fim de semana. A informação foi confirmada pelo filho do ex-jogador, que negou que a decisão tenha ligação com uma overdose por drogas.

"Meu pai se encontra bem e em tratamento. Deixem de inventar coisas que não são verdade. Não tem nenhuma overdose nem nada do que dizem", declarou o jovem de 18 anos.

Segundo o jornal "Clarín", Lavezzi foi levado ao hospital por conta de seu estado de saúde. Após realizar exames, ele foi encaminhado para a clínica. No local, ele conta com com zonas recreativas, ping pong, restaurante e academia.