Lavezzi comemora gol pela Argentina - AFP

Publicado 20/12/2023 12:54

Argentina - Ex-atacante da seleção argentina, Ezequiel Lavezzi, de 38 anos, foi esfaqueado durante uma discussão familiar na madrugada desta quarta-feira (20), em Punta del Este, no Uruguai. Ele solicitou atendimento na emergência por volta das 5h. As informações são do jornal "El Observador".

Segundo o veículo, a motivação da discussão que resultou no esfaqueamento de Lavezzi foi financeiro. A polícia não confirma a causa do incidente, e o ex-jogador está passando por exames por conta de uma lesão no abdômen e uma fratura na omoplata.

De acordo com a "Tyc Sports", a família de Lavezzi nega a briga. Segundo eles, o ex-atacante caiu da escada ao tentar trocar uma lâmpada e se chocou contra um móvel, o que lhe causou fraturas e cortes.

Lavezzi fez parte do elenco da Argentina que disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e foi vice-campeã. O ex-jogador teve passagens por clubes como Estudiantes, San Lorenzo, Napoli, Paris Saint Germain e Hebei Fortune, da China.