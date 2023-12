André, do Fluminense, na semifinal do Mundial de Clubes - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 20/12/2023 10:44

Rio - O volante André segue atraindo interesse de gigantes do futebol mundial. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Barcelona é mais um clube de olho no jogador de 22 anos e pode usar Deco, ídolo tricolor, como trunfo na negociação.

Diretor de futebol do clube espanhol, Deco é visto como peça-chave para a contratação. O Barça aposta na ótima relação do jogador com o clube carioca e com Carlos Leite, agente responsável por cuidar da carreira de André.

André já é observado há alguns meses pelo Barcelona, que considera sua contratação como importante nesta janela. Segundo o veículo espanhol, a ideia do clube catalão é um empréstimo curto, de seis meses, mediante uma compensação financeira.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última segunda-feira (18), pelo Mundial de Clubes, André chegou a dizer que prefere o Barcelona em relação ao Real Madrid.

"Não chegou nada para mim. Isso eu deixo o máximo fora do campo e com meus empresários. No dia a dia procuro deixar com o Fluminense. Barcelona e Real Madrid são grandes clubes, mas acho que eu escolheria o Barcelona", afirmou.