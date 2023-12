Charles Williams foi goleiro do Manchester City e outros clubes ingleses entre 1894 e 1908 - Acervo Flu-Memória

Charles Williams foi goleiro do Manchester City e outros clubes ingleses entre 1894 e 1908Acervo Flu-Memória

Publicado 20/12/2023 08:00

Fluminense e Manchester City fazem o primeiro duelo da história justamente na final do Mundial de Clubes, na sexta-feira (22), às 15h (de Brasília) na Arábia Saudita. Apesar do fato inédito, os dois clubes têm um elo secular, exatamente de 112 anos. E essa ligação ancestral tem nome e rosto: Charles Williams, jogador campeão pelo City e primeiro goleiro a fazer gol na história do futebol mundial, desembarcou no Rio para se tornar o primeiro técnico profissional do Tricolor, em 1911.

Charles Albert Williams, também conhecido como Charlie, desembarcou no Rio de Janeiro no dia 16 de março daquele ano, após longa viagem no navio Oropesaa. A convite de Oscar Cox, fundador do Fluminense, que foi a Londres para contratá-lo, o inglês assumiu o time para dar fim à era do Ground Committeé, uma espécie de comissão técnica formada pelo capitão, alguns jogadores e dirigentes.



Campeão invicto pelo Fluminense



O treinador, com 37 anos, aceitou o desafio e o salário de 18 libras esterlinas à época (2.614,64 libras em valores atualizados ou R$ 16,2 mil). Além de hospedagem e alimentação pagas, assim como duas viagens de volta à Inglaterra.



Logo na primeira temporada, ele foi campeão invicto do Campeonato Carioca, com seis vitórias em seis jogos - e conquistou o bi em sua segunda passagem, em 1924 . Também comandou o time no primeiro Fla-Flu da história, em 1912, vencido pelo Tricolor por 3 a 2.



Primeiro Fla-Flu da história foi disputado em 7 de julho de 1912, com vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Flamengo Acervo Flu-Memória

Mas antes de deixar seu nome marcado no clube das Laranjeiras, Charles Williams começou no futebol bem antes de o Fluminense ser fundado, jogando a segunda divisão inglesa como profissional do Royal Arsenal, em 1893. E chegou ao Manchester City antes mesmo de o clube ter esse nome.



Oito temporadas pelo Manchester City



Em junho de 1894, atuou pelo Ardwick, que no ano seguinte seria renomeado como é conhecido hoje o finalista do Mundial. Começaria uma história de oito temporadas do goleiro, até 1902. Em 1899/1900, viveu o grande momento dele no clube, com a conquista da Segunda Divisão e o acesso para a Primeira.



Ao todo, foram 232 partidas, deixando-o entre os 60 jogadores que mais atuaram pelo clube. Em uma delas, Charles Williams marcou história no futebol, ao se tornar o primeiro goleiro a fazer um gol, segundo os registros do esporte. Foi em um chute de dentro da própria área, na derrota do City por 3 a 1 para o Sunderland, em 14 de abril de 1900.



Charles Williams (de boné, ao centro, na fila mais em cima) com o time do Manchester City que subiu à Primeira Divisão em 1899/1900 Reprodução

A carreira de Charles Williams



Depois de sair do clube inglês, Charles Williams teve passagens por Tottenham, Norwich e Brentford até se aposentar, em 1908, aos 34 anos. Virou treinador logo na sequência e comandou a seleção da Dinamarca na conquista da medalha de prata na Olimpíada de Londres-1908.



Depois do Fluminense, entre 1911 e 1912, ainda passou pelo francês Olympique Lillois (atual Lille), e o dinamarquês B 93.



O então técnico retornou ao Tricolor em 1924, onde foi campeão novamente, e terminou em segundo e terceiro lugares nos dois anos seguintes. Voltaria a conquistar o título do Carioca em 1928, pelo America, e também dirigiu Botafogo e Flamengo.



Charles Williams, que teve um excelente aproveitamento de 72,48% comandando o Fluminense (86 jogos, com 59 vitórias, 10 empates e 17 derrotas), morreu em 1952, no Rio de Janeiro, aos 79 anos.