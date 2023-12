Manchester City e Fluminense farão a final do Mundial de Clubes 2023 - Foto: Divulgação/Instagram @mancity/ Divulgação/X @Fluminense FC

Manchester City e Fluminense farão a final do Mundial de Clubes 2023Foto: Divulgação/Instagram @mancity/ Divulgação/X @Fluminense FC

Publicado 20/12/2023 07:00

Arábia Saudita - Na próxima sexta-feira, 22, Fluminense e Manchester City medirão forças pelo título do Mundial de Clubes 2023. O confronto colocará frente a frente dois clubes que desenvolveram uma ótima relação nos últimos anos. O bom trânsito entre as partes começou em 2021, ano em que o Flu acertou a venda de Kayky e Metinho para os Citizens.

"A relação é muito boa. O Fluminense não tinha uma relação boa com o Grupo City, por uma questão que houve no passado aqui, há cinco, seis anos, onde o Fluminense tinha uma situação encaminhada com eles e acabou não cumprindo o que combinou. Era uma relação que precisava ser reconstruída, ela foi reconstruída conosco e a gente fez a venda dos dois atletas e, realmente, a ideia inicial, o que estava estabelecido no contrato, era de que eles pudessem ficar mais um tempo aqui. O Fluminense manteve o percentual dos atletas e os bônus que o Fluminense tem são das performances desses atletas quando estiverem jogando em seus respectivos clubes, no Troyes e Manchester City", disse o presidente Mário Bittencourt, em entrevista coletiva concedida em 2021.

O primeiro a ir foi Metinho. O volante deixou o Tricolor em junho de 2021 para se juntar ao Grupo City. Apesar disso, ainda não disputou uma partida pela equipe de Manchester.

Ele foi para o Troyes, da França, que pertence ao Grupo City. Posteriormente, foi emprestado para o Lommel, da Bélgica, e para Sparta Rotterdam, da Holanda, onde está atualmente.

Já Kayky partiu meses depois. Inicialmente, o atacante partiria no início de 2022, mas foi liberado antes e chegou ao clube de Manchester em setembro . A estreia pela equipe profissional aconteceu em janeiro do ano seguinte, na vitória sobre o Swindon Town por 4 a 1, em partida válida pela Copa da Inglaterra.

Apesar disso, ele fez apenas mais um jogo pelo time principal dos Citizens. Em 2023, ele acabou emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal. Ainda neste ano, desembarcou em Salvador para defender o Bahia, também por empréstimo. Com a camisa do Esquadrão, ele marcou quatro gols e deu cinco assistências em 28 partidas. Entretanto, sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho. Assim, precisou passar por cirurgia e voltou ao City.

AGENDA

O confronto entre Manchester City e Fluminense acontecerá na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá. O vencedor levantará o título de campeão do mundo.



*Matéria de João Alexandre Borges e do estagiário Matheus Mattos.