Kayky assinou com o Manchester City por cinco anosDivulgação/Manchester City

Publicado 17/09/2021 17:56

Liberado pelo Fluminense antes do acordo inicial, Kayky chegou ao Manchester City no início do mês e começou a treinar com o elenco principal nesta sexta-feira. Aos 18 anos, a jovem promessa tricolor trabalhará nos próximos meses com o grupo comandado por Pep Guardiola.

Com contrato até 2026, Kayky se juntará a outros jovens que participam do elenco principal, como forma de desenvolvimento ajudado pelos treinos regulares com Pep Guardiola. Entretanto, isso não significa que será aproveitado nesta temporada nas partidas.



"É um sonho estar aqui. Sempre acompanhei o Manchester City, que tem jogadores brasileiros. Estou muito feliz", disse o jovem atacante ao site oficial do City.



Ao contrário de Metinho, seu companheiro de Fluminense sub-17 que também foi negociado ao City e está emprestado ao Troyes, o planejamento inicial era de que Kayky ficasse no clube inglês. Inicialmente, ele chegaria apenas em janeiro, mas houve um acordo com o Fluminense para que ele se apresentasse agora.