Casagrande afirma que contratação de São Paulo com Daniel Alves foi o 'pior negócio' nos últimos anos e aproveitou para alertar o Flamengo - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 17/09/2021 17:25

Rio - Nesta sexta-feira (17), o comentarista Casagrande, do Grupo Globo, destacou a chegada de Daniel Alves ao São Paulo como o "pior negócio", nos últimos anos. Além disso, alertou o Flamengo para "tomar cuidado" com a possível negociação entre o jogador com o Rubro-negro. O lateral-direito rescindiu contrato com o Tricolor Paulista e se despediu nas redes sociais.

"A coisa deve ter acontecido da seguinte maneira: o São Paulo consultou o Daniel, se ele queria vir jogar no São Paulo. O Daniel deu o valor dele, e o São Paulo ou rebateu ou correu atrás do valor. A negociação nunca é o clube chegar e falar quanto tem. Foi o pior negócio do São Paulo nos últimos anos, mas não na questão técnica, se o Daniel jogou bem ou mal. Não. É porque o jogador veio e agora tem uma dívida de R$ 24 milhões. Então foi um negócio ruim", afirmou Casagrande.

"Em relação ao Flamengo, acho que não tem que mexer em nada. O Flamengo tem que tomar cuidado para não encher o elenco de situações que quem vai ter que resolver é o Renato. Você tem o lateral da seleção do Chile, um elenco forte, que o Renato consegue controlar. Tem que ver se mais um cara que mereça ser titular vai facilitar ou pesar para o Renato dar uma conversada com o grupo", concluiu.