Asensio, Marcelo e Mendy posam com nova camisa do Real Madrid Divulgação/Real Madrid

Publicado 17/09/2021 16:12

Madri - A Adidas elegeu a Porta do Sol, icônico ponto turístico na capital espanhola, como fonte de inspiração para o novo terceiro uniforme do Real Madrid, na cor esmeralda, oficialmente lançado nesta sexta-feira. Marcelo, Casemiro e Vinicius Junior foram a modelos brasileiros na campanha.

Para quem não conhece Madri, a Porta do Sol é um ponto turístico conhecido como o quilômetro zero das estradas da Espanha. No lugar da tradicional camisa branca, o novo modelo tem gola olímpica preta e escudo em branco. Completa o traje, o calção no tom de verde.



Líder do Campeonato Espanhol, com dez pontos, em cinco rodadas, o Real Madrid enfrenta o Valencia, domingo, no Estádio de Mestalla, com a expectativa da torcida de estrear a 'roupa nova'.