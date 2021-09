André Rizek critica suspensão de Gabigol - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 17/09/2021 14:25

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou e suspendeu Gabigol por duas partidas por ter chamado o futebol brasileiro de "várzea" após ser expulso contra o Internacional. O apresentador André Rizek criticou a decisão do tribunal em suas redes sociais, dizendo que a punição comprova a fala do atacante do Flamengo.



- Coisa mais ridícula punir o Gabriel por dizer que o futebol brasileiro é uma várzea. Decisão patética, autoritária e que apenas confirma: o futebol brasileiro é uma várzea! - escreveu o apresentador do SporTV em seu Twitter.



O comentarista Arnaldo Ribeiro, ex-Globo e ESPN, também concordou com André Rizek nas redes sociais, respondendo o apresentador nas redes sociais. Por ter ficado de fora do jogo contra o Sport, em Recife, Gabigol já cumpriu uma das partidas da pena. O Flamengo, contudo, pretende utilizar o efeito suspensivo e recorrer da decisão, buscando a reversão do veredito.