Pelé retorna para UTI após sentir refluxo - Foto: Fanck Fife/AFP

Publicado 17/09/2021 15:32 | Atualizado 17/09/2021 15:40

Rio - Nesta sexta-feira (17), Pelé, de 80 anos, retornou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter um refluxo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Por outro lado, o quadro segue estável e a medida foi protocolada para um monitoramento mais próximo do estado de saúde. A informação é do programa "Balanço Geral", da TV Record.

A decisão partiu dos médicos, o que motivou o retorno para a UTI. De acordo com o portal "ESPN", Pelé está bem. Por outro lado, não há previsão para um novo boletim médico nesta sexta-feira. O ex-jogador havia feito uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, parte do intestino, identificado no dia 31 de agosto e realizado no dia 4 de setembro.

Na última terça-feira (14), Pelé havia deixado a UTI para seguir a recuperação em um quarto do hospital. Em seguida, chegou a publicar em suas redes sociais agradecendo o carinho e mensagens de fãs. Além disso aproveitou para destacar que está disposto "para jogar 90 minutos, mais a prorrogação" e que "Estaremos juntos em breve".