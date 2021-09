Roberto Firmino, atacante do Liverpool, é nome dado como certo na lista de Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Roberto Firmino, atacante do Liverpool, é nome dado como certo na lista de TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/09/2021 15:16

Rio - A convocação da seleção brasileira para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, em outubro, está encorpada com reforços da Inglaterra. A lista fechada será enviada nesta sexta-feira à CBF, mas a entidade, com a promessa de liberação dos clubes ingleses, ainda aguarda a sinalização positiva da Fifa, que negocia com o governo do Reino Unido a flexibilização da quarentena de jogadores sul-americanos que atuam no país. Na reunião desta sexta o martelo será batido.

Portanto, a convocação será anunciada apenas no dia 24 de setembro. Na última convocação, Tite não pôde contar com os seguintes jogadores: Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City) Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United) e Raphinha (Leeds United).

A chamada 'Data Fifa' terá início no dia 4, véspera 24ª rodada do Brasileiro. Os convocados se apresentarão diretamente em Bogotá, onde a Seleção realizará a preparação para enfrentar a Venezuela, dia 7, em Sán Cristóbal. No dia 8, a delegação chega a Barranquilla, onde encara a Colômbia, no dia 10. De lá, Tite e companhia viajarão para Manaus, palco do confronto com o Uruguai, no dia 14