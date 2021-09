RB Bragantino mira contratação de Miguel, ex-meia do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

RB Bragantino mira contratação de Miguel, ex-meia do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/09/2021 16:59

Rio - O meia Miguel, de 18 anos, ex-jogador e revelado nas categorias de base do Fluminense, entrou na mira do RB Bragantino. Em agosto, a Justiça acatou o pedido do atleta para rescindir o contrato pelo não recolhimento de FGTS por parte do Tricolor. A informação é de Bruno Andrade, do portal "UOL".

O clube paulista está acompanhando o imbróglio do jogador e esperando o momento certo para avançar em negociações. Por outro lado, o meio-campista recebeu sondagens de outros clubes do Campeonato Brasileiro, como é o caso de Santos e Internacional. Além deles, um clube não identificado da Premier League.

Apesar de tudo isso, o Fluminense anunciou que irá recorrer da decisão da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com a alegação de que "os pagamentos dos salários, recolhimentos fundiários e previdenciários do atleta estão rigorosamente em dia".

Com passagem pela base do Vasco, Miguel chegou ao Fluminense em 2017 e estreou no profissional em 2019, feito apenas uma partida oficial em 2021. Na ocasião, o jogo foi contra o Resende, em março, no Campeonato Carioca.