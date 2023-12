Atualmente, Ederson é um dos melhores goleiros do mundo - Tim Keeton / AFP

Publicado 20/12/2023 10:52

Arábia Saudita - O goleiro Ederson, do Manchester City, revelou que o técnico Pep Guardiola o procurou, antes mesmo da semifinal contra o Urawa Red Diamonds, para saber mais sobre o Fluminense . Além disso, afirmou que o Tricolor foi motivo de conversa do treinador com Fernandinho, do Athletico-PR, que visitou o ex-time recentemente.

"Para o grupo, ainda não (conversa sobre o Fluminense), mas já tive conversas com ele (Guardiola) sobre o Diniz, sobre o Fluminense. Ele já está ciente do que o Diniz pensa, de como ele gosta de jogar. Ele também analisou jogos, pegou dicas com o Fernandinho, que esteve lá esta semana. Acho que está muito bem", declarou o brasileiro.

O goleiro vê semelhanças e diferenças nos estilos de Manchester City e Fluminense. Para ele, será um jogo equilibrado: "São duas equipes que mantêm a posse de bola de maneira diferente, um tem mais a rotação da bola, o outro tem mais rotação de jogadores. Vai ser um jogo de paciência, quem tiver mais calma, conseguir trabalhar melhor a bola, achar uma finalização, vai ser um jogo muito equilibrado".

Ederson também disse ter reiterado aos companheiros do City a importância do Mundial de Clubes para o futebol brasileiro e garantiu que o elenco do time inglês deseja a taça do torneio.

"Esse campeonato é de extrema importância para 99,9% dos jogadores do City, porque ninguém tem, só o Kovacic e o Guardiola. É um título que todos queremos ganhar", reforçou.



"Eu passei para eles da importância que é esse Mundial de Clubes para o futebol brasileiro, quando chegam na final. Eu tento passar para eles. O Julián Álvarez também. Conhecemos melhor as emoções do torcedor neste momento", finalizou.

Pela primeira vez na final do Mundial de Clubes, Manchester City e Fluminense se enfrentam na próxima sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), em Jedá, na Arábia Saudita.