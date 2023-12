Felipe Alves defendeu o São Paulo entre 2022 e 2023 - Rubens Chiri / saopaulofc

Publicado 20/12/2023 11:58

Rio - O Fluminense tem um novo alvo no mercado para reforçar seu elenco para 2024. Trata-se do goleiro Felipe Alves, de 35 anos, que deixou o São Paulo e estará livre no mercado a partir de janeiro. A informação foi dada pelo jornalista André Hernan.

Segundo o jornalista, as tratativas estão em andamento, mas devem se intensificar mesmo após a final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City, na próxima sexta-feira (22). Felipe é um velho conhecido de Fernando Diniz, com quem trabalhou no Audax.

Felipe Alves estava emprestado pelo Fortaleza ao São Paulo até o fim do ano, mas já se despediu do clube paulista. Ele também não terá o contrato renovado pelos cearenses. Em 2023, o goleiro sequer entrou em campo pelo time do Morumbi, que teve Rafael como titular absoluto da posição.