Nícolas Copello, do Minas Tênis Clube, em ação pelo NBB - Divulgação/Minas Tênis Clube

Publicado 20/12/2023 12:21

Belo Horizonte - O argentino Nícolas Copello, armador da equipe do Minas Tênis Clube, foi suspenso por 10 jogos devido a ato considerado racista durante partida do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogador também foi multado no valor de R$ 8 mil. O clube pode recorrer no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e na Liga Nacional de Basquete (LNB).

Copello foi punido com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça (...)". O jogador não deve continuar no Minas Tênis Clube em meio à pressão por sua demissão.

O jogador foi denunciado no início do mês após acusação do armador Matheus Santos Neves da Silva, o Buiú, do Cerrado Basquete. Na ocasião, Buiú relatou ter sofrido ofensas racistas durante o jogo, no dia 6/12, que terminou com vitória da equipe do Centro-Oeste por 68 a 67. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil, em Belo Horizonte.

A acusação de Buiú repercutiu no NBB. Na rodada seguinte, no dia 9, no Ginásio Pedrocão, jogadores de Franca e Cerrado fizeram protesto em quadra antes do início do duelo. Eles ergueram o punho direito em referência à luta contra o preconceito e vestiram camisa com a mensagem "Não ao racismo".