Luís Castro e Cristiano Ronaldo, com taça da Copa dos Campeões Árabes - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 20/12/2023 11:28

Arábia Saudita - O português Luís Castro, treinador do Al-Nassr, garantiu que a hierarquia é respeitada dentro do vestiário do clube saudita, mesmo contando com Cristiano Ronaldo no elenco. De acordo com ele, o camisa 7 não tenta interferir em decisões do dia a dia do clube.

"O Cristiano não é essa pessoa. Tentativa de ingerências, nada. Nem eu sou essa pessoa de perder a liderança do vestiário. Nem tem conversa", declarou o técnico.

"Na minha função de treinador, ao longo de toda minha carreira, soube sempre bem quais eram as minhas obrigações diárias, a dar a cara por uma equipe. Sei exatamente o que é ser um capitão como o Cristiano é, porque também fui muitos anos nas equipes por onde passei. Portanto, Cristiano exerce muito bem as funções de capitão, eu penso exercer muito bem as funções de treinador. Está tudo muito bem, uma relação ótima", completou.

Luís Castro assumiu o comando do Al-Nassr em julho deste ano, e logo conquistou a Copa dos Campeões Árabes. Até aqui, foram 32 jogos, com 24 vitórias, cinco empates e três derrotas. Na Liga Saudita, onde Cristiano Ronaldo é artilheiro isolado, a equipe comandada pelo português ocupa a segunda posição, com dez pontos a menos que o líder Al-Hilal.