João Pedro é destaque do Brighton nesta temporada - Glyn Kirk / AFP

Publicado 08/01/2024 13:23

Inglaterra - O atacante João Pedro foi mais uma vez elogiado pelo seu desempenho no Brighton. Ele marcou dois gols na vitória sobre o Stoke City, no último final de semana, e ajudou a classificar a equipe para a quarta fase da Copa da Inglaterra. Após o duelo, o treinador Roberto De Zerbi disse estar encantado pelo brasileiro e revelou que não o conhecia antes da chegada ao clube inglês.

"João Pedro me encanta, e sei do seu potencial. Sei como pode melhorar e ser importante para nós. Mas o mérito é do clube. O departamento de contratações me disse o nome de João, e não o conhecia antes que viesse jogar para nós", declarou De Zerbi.

Segundo a 'Opta', entre atletas que disputam o Campeonato Inglês, apenas Haaland, do Manchester City, e Salah, do Liverpool, têm mais gols na temporada do que o cria do Fluminense.

João Pedro tem sete gols no Campeonato Inglês, seis na Liga Europa e, agora, dois na Copa da Inglaterra. O bom desempenho na temporada fez, inclusive, com que ele fosse convocado para a Seleção em novembro, nos últimos compromissos de 2023, pelo técnico interino Fernando Diniz.