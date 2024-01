John Kennedy, do Fluminense, é uma das atrações da seleção brasileira pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Publicado 08/01/2024 11:33

no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nomes como John Kennedy, que Os jogadores da seleção brasileira pré-olímpica se apresentaram nesta segunda-feira (8),. Nomes como John Kennedy, que antecipou o fim das férias no Fluminense , e Endrick, do Palmeiras, se encontraram com membros da comissão técnica de Ramon Menezes e viajaram para a Granja Comary, em Teresópolis.

O encontro foi marcado no aeroporto para os jogadores de fora do Rio pudessem desembarcar e seguir viagem em um ônibus da CBF rumo à cidade na serra fluminense, onde acontece a preparação para a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela.



Neste primeiro dia, os jogadores passarão por avaliação médica e devem ir a campo no fim da tarde. Os trabalhos com bola se intensificarão a partir de terça-feira (9).



A seleção brasileira sub-23 disputa o torneio Pré-Olímpico entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, em busca de uma das duas vagas para a Olimpíada de Paris-2024.



O Brasil, atual bicampeão olímpico, está no Grupo A com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Os dois primeiros nesta fase vão disputar um quadrangular final com os classificados do Grupo B (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru). E os dois melhores carimbam a presença em Paris.

Veja os convocados da seleção pré-olímpica

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians);

Laterais: Matheus Dias (Internacional), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá);



Zagueiros: Ronald (Grêmio), Arthur Chaves (Académico de Viseu) e Michel (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico-PR);



Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United);



Atacantes: Marquinhos (Nantes), Geovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).