Ednaldo Rodrigues, presidente da CBFLeandro Lopes/CBF

Publicado 08/01/2024 14:20

Rio - Representada pelo diretor jurídico Emílio García, a Fifa visitou a sede da CBF nesta segunda-feira (8) para entender a situação política da entidade. Durante o encontro, o dirigente espanhol demonstrou apoio do órgão máximo do futebol a Ednaldo Rodrigues, destituído da presidência e que voltou ao cargo nos últimos dias por decisão do Supremo Tribunal Federal.

"Ficamos contentes e aliviados com a decisão do Supremo Tribunal que restabeleceu o presidente Ednaldo. O mais importante para a Fifa e para a Conmebol é que o futebol brasileiro escolheu o presidente Ednaldo, é a Assembleia Geral da CBF que tem competência para isso", declarou García ao lado de Ednaldo.

Além da Fifa, a Conmebol também marcou presença com o gerente jurídico Rodrigo Aguirre. Ednaldo Rodrigues comentou como foi o encontro.

"Não é o presidente que ganha, é o futebol brasileiro. Eu fui eleito de forma clara e transparente no dia 23 de março de 2022. Agora temos a certeza de que nossos clubes e seleções vão poder participar de todas as competições internacionais", disse o presidente da CBF.



A visita da Fifa e da Conmebol já estava programada antes da decisão de Gilmar Mendes que recolocou Ednaldo Rodrigues no cargo. O objetivo era avaliar se as decisões judiciais significam algum tipo de interferência externa na administração do futebol.