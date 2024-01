Raniel foi anunciado como reforço do Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos - Foto: Divulgação/Instagram @khorfakkanfc

Raniel foi anunciado como reforço do Khorfakkan, dos Emirados Árabes UnidosFoto: Divulgação/Instagram @khorfakkanfc

Emirados Árabes - Nesta terça-feira, 9, o Khorfakkan FC, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a contratação de Raniel. O atacante, portanto, irá para a segunda experiência internacional da carreira.

"Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio na minha carreira. Sou grato a Deus, ao clube e aos meus empresários por mais essa oportunidade. Será a minha primeira experiência no Oriente Médio e espero me adaptar o quanto antes", disse Raniel.

"Venho de uma grande temporada no futebol chinês e quero ajudar o Khorfakkan a alcançar seus objetivos na sequência do campeonato", completou.

Cria do Santa Cruz, Raniel soma passagens por Cruzeiro, Santos e São Paulo. Em 2022, atuou por empréstimo pelo Vasco e foi importante na campanha do acesso do Cruz-Maltino à Série A do Brasileirão. Com a camisa do time carioca, o atacante disputou 45 partidas, marcou 16 gols e deu uma assistência.

Em 2023, após o fim do empréstimo com o Vasco, retornou ao Santos, mas disputou apenas dois jogos. Assim, acabou negociado para o Qingdao West Coast, da China. Lá, Raniel se destacou ao fazer 15 gols e dar duas assistências em 26 partidas.