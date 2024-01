Marcos Leonardo chegou ao Benfica em janeiro deste ano - Foto: Divulgação/X @SLBenfica

Publicado 09/01/2024 20:36 | Atualizado 09/01/2024 20:36

Portugal - O técnico Roger Schimdt deixou em aberto a possibilidade de Marcos Leonardo estrear com a camisa do Benfica no jogo desta quarta-feira, 10, contra o Braga. Na entrevista coletiva, o técnico elogiou o atacante e verá como será a partida para decidir se o brasileiro terá ou não minutos com a camisa dos Encarnados amanhã.

"Da última vez que falámos, era algo que ainda estava em aberto porque estava sem treinar há um mês, mas as minhas impressões nos últimos são muito boas. Ele tem muita qualidade, e já vejo com uma boa conexão com os outros jogadores. Claro que a maneira mais fácil para integrar é já estar sempre perto do time. Está convocado para amanhã", disse Roger Schmidt.

"Claro que sabemos que ele não pode jogar do começo ou não ter muitos minutos, mas é bom fazer parte da equipe. Vamos ver como será a partida amanhã e se ele conseguirá ter alguns minutos... É essa a nossa abordagem para as próximas duas semanas, para que ele consiga progredir e ter cada vez mais minutos", concluiu.





Marcos Leonardo foi anunciado como reforço do Benfica na quinta-feira passada . O atacante, que soma convocações para a seleção brasileira sub-20, foi um dos principais destaques do Santos nas últimas duas temporadas.

Em tempo: Benfica e Braga medirão forças nesta quarta-feira, a partir das 17h15 (de Brasília). A partida é válida pelas oitavas de final da Taça de Portugal.