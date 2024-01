Último jogo do Vasco na Arena Amazônia foi em 2022 - Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 09/01/2024 16:50

Rio - O Vasco deverá mandar sua partida contra o Audax, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, em Manaus. De acordo com o portal "GE", o Cruz-Maltino tem um acordo para disputar o jogo na Arena Amazônica. A mudança ainda não foi oficializada pela Ferj.

O confronto será o décimo do Vasco no local desde a Copa do Mundo de 2014. Na última vez que atuou em Manaus, o Cruz-Maltino empatou sem gols contra o Guarani, em partida válida pela oitava rodada da Série B de 2022.

O retrospecto do clube carioca na Arena Amazônia é de três vitórias, quatro empates e duas derrotas. A partida está agendada para o dia 7 de fevereiro, mas não tem horário definido.