Orellano em treino do Vasco da Gama - Daniel RAMALHO/VASCO

Orellano em treino do Vasco da GamaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 09/01/2024 17:50

Rio - De saída do Vasco, Luca Orellano, de 23 anos, pode seguir no futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Cruzeiro tem interesse no argentino e tenta convencê-lo a não deixar o país. Apesar do esforço do clube mineiro, o desejo do jovem continua sendo de atuar fora do Brasil.

O meia-atacante se reapresentou ao Vasco nesta semana, mas pediu para não viajar para o Uruguai, onde o clube carioca irá fazer sua pré-temporada. O argentino conversou com o auxiliar técnico Emiliano Díaz para informar a decisão e chegou a receber a promessa que teria mais oportunidades nesta temporada. Porém, o jovem não mudou de ideia.

Orellano foi o maior investimento do Vasco no ano passado e estava nos planos para 2024. O jogador custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2025. Na última temporada, foram 23 jogos, um gol e uma assistência.

O argentino foi o maior investimento do Vasco no ano passado e estava nos planos para 2024. O jogador custou US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,7 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2025. Na última temporada, foram 23 jogos, um gol e uma assistência.