Wendell em ação durante Inglaterra x BrasilRafael Ribeiro/ CBF

Publicado 27/03/2024 18:06

Rio - Titular da seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, o lateral-esquerdo Wendell entrou no radar da Juventus, da Itália. De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, um representante do clube marcou presença no Wembley Stadium, onde o Brasil venceu os ingleses por 1 a 0, no último sábado, para observar o jogador.

Wendell tem 30 anos e atualmente joga no Porto. O contrato do lateral-esquerdo com o clube do norte de Portugal é válido até 2025.

No Brasil, o jogador vestiu as camisas de Iraty, Londrina, Paraná e Grêmio. Em 2014, transferiu-se para o Bayer Leverkusen. Ele permaneceu no clube alemão até 2021, quando chegou ao Porto.

Com o fim da data Fifa, Wendell retorna ao seu clube e se prepara para o próximo compromisso do time. O Porto vai a campo neste sábado, às 17h30 (de Brasília), para enfrentar o Estoril Praia fora de casa. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Português. Os Dragões somam 58 pontos e aparecem na terceira posição.