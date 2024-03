Andrés Llinás é um dos destaques do Millonarios, adversário do Flamengo na Libertadores - AFP

Andrés Llinás é um dos destaques do Millonarios, adversário do Flamengo na LibertadoresAFP

Publicado 27/03/2024 13:08

Colômbia - Adversário do Flamengo na Libertadores, o Millonarios perdeu um dos principais nomes de sua defesa para sua estreia na Libertadores, contra o próprio Rubro-Negro. O zagueiro Andrés Llinás sofreu uma lesão de segundo grau no adutor da perna esquerda e será ausência do clube colombiano por cerca de três semanas.

O defensor de 27 anos sofreu tal lesão no último sábado, no empate por 1 a 1 do Millonarios com o Deportivo Cali, pela 13ª rodada do Apertura do Campeonato Colombiano. Llinás não foi substituído na partida, e chegou a ser expulso após receber seu segundo cartão amarelo.

Com passagens pela seleção da Colômbia, Llinás é um dos principais defensores do Millonarios. Formado pelas categorias de base do clube, o zagueiro de 27 anos tem 13 jogos disputados na temporada, com uma assistência feita.

Se o Millonarios terá um desfalque importante para o duelo, o Flamengo também conta com alguns. As principais ausências são as de Gerson, que se recupera de uma cirurgia no rim, e de Gabigol, que está suspenso até o dia 7 de abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping.

A partida entre Flamengo e Millonarios acontecerá no dia 2 de abril, às 19h (horário de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá. A capital colombiana conta com uma altitude que supera os 2.600 metros acima do nível do mar, o que deve proporcionar dificuldades ao Rubro-Negro, que vai em busca de seu quarto título da Libertadores.