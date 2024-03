Arquibancada reformulada do estádio Craven Cottage, do clube inglês Fulham, terá deck com piscina - Divulgação / Fulham

27/03/2024

O Fulham promete uma nova experiência em seu estádio a torcedores de alta renda. O clube inglês anunciou a abertura de uma arquibancada reformada e que terá espaços de luxo no Craven Cottage, inclusive com uma piscina.



Serão sete experiências oferecidas, algumas delas estarão disponíveis - a partir da próxima temporada, no meio do ano - todos os dias, e não apenas quando houver jogos. Mas o deck ao ar livre, em três andares e com a piscina só abrirá em dezembro. O espaço ainda terá visão privilegiada para o Rio Tâmisa.



We are pleased to reveal details of our unparalleled matchday experiences!



March 27, 2024

A arquibancada Riverside Stand também terá um restaurante com estrela Michelin, o que significa que o estabelecimento é de alta qualidade e considerado um símbolo máximo de excelência culinária.



"Minha visão para a nova Riverside Stand foi oferecer a nossos torcedores e nossa vizinhança um destino que honraria a história do Craven Cottage todos os dias do ano, mas especialmente em dias de jogo, com uma experiência premium diferente de tudo que existe no futebol", explicou o presidente do Fulham, Shahid Khan.

O valor dos ingressos para a arquibancada não foi divulgado ainda.