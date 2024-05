Maracanã - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 06/05/2024 22:35

Rio - Nesta segunda-feira, 6, a Comissão do Governo divulgou o resultado dos recursos dos consórcios que estão na disputa pela licitação do Maracanã. Conforme aponta o documento, a impugnação da WTorre e Vasco (Maracanã para Todos) conseguiu mais quatro pontos em relação ao resultado inicial das propostas técnicas

Já o consórcio da dupla Flamengo e Fluminense e o do grupo Arena 360 tiveram os recursos julgados como improcedentes. Apesar disso, o cenário segue muito favorável para Rubro-Negros e Tricolores. Fla e Flu seguiram com 117 pontos. Vasco e WTorre, agora, têm 85.

O grupo Arena 360 foi desclassificado por não atender o mínimo de 70 pontos. Como o recurso foi negado, o consórcio segue fora da disputa.

Próximos passos e cenário

Na quarta-feira, as propostas financeiras serão conhecidas. A maior oferta leva 125 pontos. Já a segunda, 115. A proposta técnica tem peso de 60% para a pontuação final, enquanto a financeira, 40%.

Dessa forma, a nota final do consórcio de Flamengo e Fluminense pode ser, no mínimo, 101 pontos. Já Vasco eWTorre podem alcançar, no máximo, 101 pontos.