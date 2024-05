America lança uniforme para a temporada de 2024 - João Alexandre Borges / Agência O Dia

America lança uniforme para a temporada de 2024João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 06/05/2024 21:17

Rio - O America lançou nesta segunda-feira (6), em evento realizado no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, os uniformes para a temporada de 2024. O presidente e jogador Romario marcou presença na cerimônia, atacou de modelo e falou com orgulho do desafio de reerguer o Mecão.

"É um dia importante na história do America. É uma honra e um orgulho de estar aqui, sendo presidente de um dos maiores clubes do planeta. O America não se encontra no lugar que deveria estar, mas o mais importante é que eu me comprometi com vocês que, juntos, vamos reerguer o America", disse.

Romario, de 58 anos, foi eleito presidente do America no início deste ano . Ele decidiu voltar a jogar para ter a chance de atuar ao lado do filho Romarinho e já foi regularizado para defender o clube na segunda divisão do Carioca. O campeão do mundo de 1994 afirmou que a experiência tem sido um aprendizado.

"O que tem acontecido tem sido muito positivo. Temos feito um trabalho muito sério e profissional. Agradeço a todos que estão me ajudando nesse começo difícil. Muitos falam que não tenho experiência. Claro que não tenho, nunca fui presidente. Só posso ser experiente depois que praticar. Já aprendi mais do que achei que aprenderia e isso só é possível porque trabalho com pessoas competentes", afirmou.

A segunda divisão do Campeonato Carioca começa no dia 18 de maio. O torneio terá a participação de 12 clubes e será disputado no sistema de pontos corridos em turno único. Os quatro melhores classificados avançam. A semifinal é realizada em jogos de ida e volta, assim como a final. Apenas o campeão sobe.