Com a boa fase no Girona, Savinho foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez, em março - Jorge Guerrero / AFP

Publicado 06/05/2024 18:30

Um dos principais jogadores do Girona, o brasileiro Savinho recebeu elogios do treinador da equipe espanhola, Míchel. Apesar do Manchester City ter selado a contratação do atacante para a próxima temporada, o técnico reforçou que torce pela permanência dele no time, já que um novo empréstimo não está descartado.

Em entrevista à rádio espanhola 'RAC1', o comandante do time espanhol classificou o brasileiro como o "melhor jogador que já teve", e completou: "Não sei se é atleta do Troyes ou do Manchester City, mas sei que não é nosso jogador. Vamos conversar mais à frente".

Atualmente, Savinho está emprestado ao Girona junto ao Troyes, da França - ambos os clubes fazem parte do Grupo City.

Nesta temporada, o brasileiro entrou em campo 37 vezes, fez 10 gols e deu nove assistências. O Girona é o vice-líder do Campeonato Espanhol e já está garantido na Liga dos Campeões do ano que vem.

A boa fase no clube garantiu a primeira convocação de Savinho para a seleção brasileira principal. Ele foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para integrar o elenco nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março deste ano.