Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 06/05/2024 16:27

enchentes que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos dias. A entidade, em parceria com a CIMED, disponibilizará uma cota com o mesmo valor em medicamentos para o estado. Rio - Na tarde desta segunda-feira (6), a CBF anunciou que irá fazer uma doação de R$ 1 milhão para as vítimas das. A entidade, em parceria com a CIMED, disponibilizará uma cota com o mesmo valor em medicamentos para o estado.

"A CBF e a Seleção Brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da Seleção Brasileira de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

clique aqui. Além disso, a CBF irá criar junto com a Imply, empresa de ingressos para partidas de futebol, uma plataforma para doações. De acordo com a entidade, o programa é uma forma de mobilizar toda a estrutura do futebol brasileiro para ajudar o povo gaúcho. Para fazer as doações,

Jogadores da Seleção, como Endrick, Neymar e Vini Jr gravaram depoimentos participando da campanha.

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 6, 2024

Entenda a situação no Rio Grande do Sul

149,3 mil pessoas ficaram fora de casa, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos). O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, são 83 mortos, 111 desaparecidos e 291 feridos . Além disso,, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 364 dos 496 municípios foram afetados , causando prejuízo para 873 mil pessoas.