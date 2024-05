Lúcio Barbosa é o CEO da SAF do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/05/2024 22:58

Rio - O Vasco convidou o CEO Lúcio Barbosa, a CFO Kátia dos Santos e Marco Schroeder, representante do clube no Conselho Fiscal da SAF, para uma Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo na quinta-feira (9), na sede da Lagoa. Os dirigentes vão prestar esclarecimentos sobre o planejamento da SAF e a autossustentabilidade do clube.

O comunicado pede o comparecimento dos três citados, em Sessão Extraordinária, híbrida. O encontro será para uma discussão da fiscalização da SAF do Vasco e sobre o planejamento para os próximos anos. Além da cobrança sobre as garantias do depósito do aporte de R$ 270 milhões previsto para setembro, o associativo demonstra preocupação com as acusações contra a 777 Partners, nos Estados Unidos.

O fundo inglês Leadenhall Capital Partners entrou com ação na Justiça dos Estados Unidos contra a 777 Partners por fraude e possível esquema de pirâmide . O fundo ainda alega que a empresa de John Wander e seus sócios é uma "marionete" de um fundo americano A-CAP, do empresário Kenneth King, e que tem uma dívida de mais de US$ 2 bilhões (R$ 10,1 bilhões).

Veja a nota oficial do Vasco:

"1.Aprovação da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024;



2.Convite ao Sr. LÚCIO F. BARBOSA (CEO da VASCO DA GAMA SAF) e à Sra. KÁTIA F. DOS SANTOS (CFO da VASCO DA GAMA SAF) para prestarem esclarecimentos relativos ao planejamento da Companhia para os próximos anos, com as projeções de receitas, custos, dívidas, investimentos e demais informações que entenderem relevantes a fim de demonstrar a trajetória para a autossustentabilidade da VASCO DA GAMA SAF.



3.Convite ao Sr. MARCO N. SCHROEDER, membro representante do CRVG no Conselho Fiscal da VASCO DA GAMA SAF, para discussão acerca das questões relacionadas aos trabalhos de fiscalização na referida Companhia.



Importante a presença de todos



Saudações Vascaínas"