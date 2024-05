Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, dona da SAF do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 06/05/2024 13:41 | Atualizado 06/05/2024 15:37

Sócios e o ex-proprietário do Standard Liège pretendem processar a 777 Partners, dona do clube da Bélgica e da SAF do Vasco . Segundo a imprensa belga, o grupo americano não pagou aos acionistas e a Bruno Venanzi

Devido à dívida, as duas partes se uniram para entrar na Justiça do país para. A notícia surge pouco mais de duas semanas após a imprensa local informar que a 777 Partners pretende vender o Standard Liège, da Bélgica, e o Red Star, da França

Já, com a pressão do clube associativo sobre a forma como vem gerindo a SAF. Além disso, com o time na zona de rebaixamento do Brasileirão mais uma vez, torcedores protestaram contra a empresa , após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário, no fim de abril.