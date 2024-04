Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 19/04/2024 18:54

o Standard Liège, da Bélgica, e o Red Star, da França, podem ser vendidos.

Em meio a uma relação estremecida com a diretoria do clube associativo do Vasco, que pede garantias para o pagamento do aporte de R$ 270 milhões em setembro , a 777 Partners pode se desfazer de até dois clubes que fazem parte de sua rede. Segundo a imprensa europeia,

Informações do jornal Sudinfo e do jornalista Sacha Tavolieri apontam que a empresa americana busca formas de encontrar liquidez para Hertha Berlim e Everton. Por isso, discute com possíveis compradores dos clubes belga e francês. Um dos investidores seria Bill Foley, que deseja adquirir um time na Bélgica.



A 777 Partners comprou o Standard Liège há exatamente dois anos e surgiu com a promessa de resolver os problemas financeiros dos belgas, que corriam o risco da falência. Entretanto, a relação de apoio inicial virou insatisfação com frequentes problemas financeiros e, segundo o site Subinfo "caos em todos os níveis".



denúncia de atrasos nos salários e o clube belga chegou a sofrer punição da federação do país que

Há aque o impedia de registrar novos jogadores , por falta de pagamento aos jogadores e dívidas de taxas de transferência.

Além do Vasco, a 777 Partners é dona do Everton (Inglaterra), Hertha Berlim (Alemanha), Genoa (Itália), Standard Liege (Bélgica) e Red Star (França). E possui participações no Sevilla (Espanha) e no time de basquete London Lions (Inglaterra).