Thiago Wild, tenista brasileiro, em ação - AFP

Publicado 19/04/2024 17:21

Os tenistas brasileiros João Fonseca e Thiago Seyboth Wild foram eliminados nesta sexta-feira (19) no ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

O jovem João Fonseca, de 17 anos e 276º do ranking da ATP, perdeu de virada para o chileno Alejandro Tabilo, número 41 do mundo e quarto cabeça de chave, com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4.

Tabilo vai enfrentar nas semifinais o húngaro Marton Fucsovics (82º).

Thiago Wild também foi derrotado por um sul-americano, o argentino Mariano Navone (52º e quinto cabeça de chave) e em três sets: 6-3, 2-6, 7-5.

A partida foi valida pela segunda rodada e havia sido adiada devido à chuva.

Navone vai enfrentar nas quartas de final o também argentino Francisco Cerúndolo (21º), primeiro cabeça de chave, que se classificou ao derrotar seu compatriota Federico Coria.

O vencedor desse duelo vai enfrentar nas semifinais o francês Gregoire Barrère (128º).

-- Resultados do ATP 250 de Bucareste

- Simples - Segunda rodada:

Francisco Cerúndolo (ARG/N.1) x Federico Coria (ARG) 7-5, 6-1

Mariano Navone (ARG/N.5) x Thiago Seyboth Wild (BRA) 6-3, 2-6, 7-5

Grégoire Barrère (FRA) x Sebastian Korda (EUA/N.3) 6-4, 6-4

Pedro Martínez (ESP/N.8) x Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3

- Simples - Quartas de final:

Grégoire Barrère (FRA) x Pedro Martínez (ESP/N.8) 6-7 (2/7), 6-3, 6-4

Alejandro Tabilo (CHI/N.4) x João Fonseca (BRA) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

Marton Fucsovics (HUN) x Corentin Moutet (FRA) 4-6, 6-4, 6-1