Janderson entrou em campo 14 vezes pelo Botafogo em 2024 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2024 15:48

Rio - Negociado com o Vitória, o atacante Janderson se despediu do Botafogo por meio de publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (19). O jogador de 24 anos, negociado com clube baiano por R$ 5 milhões, agradeceu à torcida alvinegra e aos funcionários do clube pelo seu período em General Severiano.

“Em 09/08/22 cheguei no Glorioso e pude realizar o sonho de um amigo que fiz a promessa de defender esse clube. Hoje estou aqui me despedindo e partindo para uma nova etapa, desde já quero deixar meu agradecimento ao Botafogo pela oportunidade de vestir essa camisa. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês esse período”, escreveu.



“Foi uma honra vestir essa camisa pesada e cheia de histórias! Obrigado pela confiança, por estarmos juntos tanto em momentos bons, quanto nos ruins. Obrigado aos profissionais que fazem parte desse clube e de alguma forma me ajudaram, obrigado à toda a torcida pelo carinho e cobrança em momentos que foram precisos. Obrigado por tudo, Glorioso!”, completou.

Janderson desembarcou em Salvador na última quinta-feira (18) para assinar contrato com o Vitória. Esta não será a primeira vez que o centroavante atuará no futebol baiano. Ele vestiu a camisa do Bahia de Feira, em 2022, quando despertou interesse do Botafogo. No período, fez sete gols em 15 partidas.



Neste ano, Janderson entrou em campo 14 vezes, fez um gol e deu uma assistência. Ao todo, disputou 40 jogos com a camisa alvinegra, mandou a bola para as redes quatro vezes e deu quatro passes para gol.