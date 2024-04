'Dibu' Martínez foi herói na classificação do Aston Villa na Liga Conferência, mas desfalcará equipe por suspensão - Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 17:35

Emiliano Martínez, do Aston Villa, da Inglaterra, gerou polêmica na última quinta (18) após receber dois cartões amarelos, mas não ter sido expulso na vitória em disputa por pênaltis contra o Lille, pela Liga Conferência. No entanto, o goleiro cumprirá suspensão automática e desfalcará o clube inglês na próxima fase do torneio continental.

Isso porque, mesmo que os dois amarelos recebidos não tenham gerado expulsão, os cartões são registrados na súmula. Como já havia recebido um na partida de ida contra o Lille, o arqueiro está fora do primeiro jogo das semifinais da Liga Conferência, contra o Olympiacos, da Grécia, no dia 2 de maio.

No reencontro com torcedores franceses após a Copa do Mundo, o argentino foi vaiado praticamente o jogo todo. Nas cobranças de pênaltis, onde pegou duas, provocou os presentes na arquibancada e os jogadores do Lille, sendo o herói da classificação do Aston Villa para as semifinais da Liga Conferência.