Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução

Pedrinho é o presidente do VascoReprodução

Publicado 16/04/2024 17:07

Rio - No encontro do último fim de semana com a empresa 777 Partners, acionista majoritária da SAF, Pedrinho, presidente do Vasco, pediu garantias de que a empresa estadunidense depositará o aporte financeiro previsto para setembro deste ano. O episódio pegou de surpresa os executivos que comandam o futebol do Cruz-Maltino.

A notificação foi feita pelo departamento jurídico do Vasco após pedido de Pedrinho. Em nota reproduzida pelo site "ge", o quadro associativo do Vasco citou "fragilidade financeira" da 777.

"Preocupado com as notícias que sinalizam uma evidente fragilidade econômica da 777, com o atraso no último aporte e o empréstimo feito pela SAF (sem aprovação do Conselho Fiscal e à revelia do clube) para uma sociedade do grupo dos americanos, o Departamento Jurídico do Vasco enviou uma notificação para que a 777 apresentasse uma garantia de que detém condições financeiras para cumprir com a obrigação do pagamento da terceira parcela prevista em contrato, no valor de R$ 270 milhões", diz trecho da nota.

Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners, acionista majoritária da SAF do Vasco Daniel Ramalho / Vasco

Tal atitude da presidência do Vasco foi motivada pelo atraso de 2023, ainda na gestão de Jorge Salgado, quando a empresa foi até o limite do dia 5/10 para depositar R$ 100 milhões - o que foi feito em parcelas. Na ocasião, o clube notificou o atraso e poderia retomar 51% das ações do futebol como previsto em contrato no pagamento simbólico de R$ 1 mil.

Pedrinho entende que a 777 Partners está investindo sem colocar o Vasco em um patamar acima do anterior no modelo associativo. A notificação, na visão do mandatário do Gigante da Colina, foi necessária apenas para a empresa comprovar bom momento financeiro visando os compromissos previstos no acordo assinado em 2022.