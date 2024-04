David marcou o primeiro gol do Vasco no Brasileirão 2024 - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 16/04/2024 15:45

seguirá vestindo a camisa do Vasco. O Cruz-Maltino bateu o martelo e decidiu que não liberará o jogador para acertar com o Vitória, que fez uma proposta de 3,5 milhões de euros para comprá-lo junto ao Internacional. Rio - O atacante DavidO Cruz-Maltino bateu o martelo e decidiu que não liberará o jogador para acertar com o Vitória,

O time gaúcho tinha interesse em concretizar a negociação, mas dependia do aval do Vasco, já que David está emprestado até o fim do ano. Pelo contrato, o clube de São Januário tem uma opção de compra de R$ 2,8 milhões de euros por 65% dos direitos, que se torna obrigatória caso ele dispute 60% dos jogos na temporada.

Internamente, o Vasco vê David como uma peça importante do elenco. O camisa 7, inclusive, marcou o primeiro gol do Cruz-Maltino na vitória sobre o Grêmio, na estreia do Brasileirão.

David chegou ao Vasco no início do ano e coleciona quatro gols em 14 jogos pelo clube. Ele é o vice-artilheiro da equipe em 2024, atrás apenas de Vegetti, que marcou seis vezes.