Contratado ao Benfica, João Victor assinou contrato por cinco anos - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 16/04/2024 18:55

Rio - João Victor será o zagueiro titular do Vasco, ao lado de Léo, na partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (17), no Nabi Abi Chedid. O defensor foi o escolhido por Ramón Díaz para treinar entre os 11 iniciais na manhã desta terça (16), no CT Moacyr Barbosa. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

A entrada de João Victor no time titular se dará pela ausência de Medel, que está no Chile e será desfalque contra o Massa Bruta. O defensor viajou para seu país após a vitória sobre o Grêmio, no último domingo (14), por conta do estado delicado de saúde de sua mãe.

A provável escalação do Vasco para enfrentar o Red Bull Bragantino tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton; Sforza, Galdames, Mateus Carvalho; David, Rossi e Vegetti.

Além de Medel, Ramón Díaz também não poderá contar com Payet, Jair e Paulinho. O trio segue no departamento médico e ainda não tem previsão de retorno.