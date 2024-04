João Victor - Leandro Amorim/ Vasco

João VictorLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 16/04/2024 08:51 | Atualizado 16/04/2024 11:44

Rio - Uma das principais contratações do Vasco na temporada, o zagueiro João Victor, de 25 anos, poderá ter uma nova oportunidade de se firmar no clube. No banco contra o Grêmio, na estreia do Brasileiro, o defensor poderá ser titular na partida contra o Bragantino, nesta quarta-feira, em São Paulo.

O chileno Gary Medel, de 34 anos, volante de origem, mas que tem atuado como zagueiro, sofreu uma lesão na panturrilha e também precisou viajar para o Chile por questões pessoais. Com isso, ele poderá ser desfalque, e João Victor formar dupla titular com Léo.

Contratado pelo Vasco junto ao Benfica por 6 milhões de Euros (cerca de R$ 32 milhões), João Victor entrou em campo em 12 partidas no ano, porém, oscilou bastante. No duelo contra o Agua Santa, pela Copa do Brasil, o zagueiro foi expulso. O Cruz-Maltino sofreu, mas avançou de fase nos pênaltis.

João Victor tem contrato com o Vasco até o fim de 2028. Além dele, o Cruz-Maltino também contratou Robert Rojas, ex-jogador do River Plate, a pedido de Ramón Díaz, para reforçar o setor defensivo.