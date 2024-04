Gary Medel - Leandro Amorim/Vasco

Gary MedelLeandro Amorim/Vasco

Publicado 15/04/2024 12:20 | Atualizado 15/04/2024 12:31

Rio - O Vasco pode ter um desfalque para a partida contra o Bragantino, na próxima quarta-feira, em São Paulo. O chileno Gary Medel, de 34 anos, viajou para o Chile no último domingo para resolver problemas pessoais, e além disso, deixou a partida contra o Grêmio com dores na panturrilha. As informações são do jornalista chileno José Tomás Fernández.

Medel atuou por 64 minutos na vitória do Vasco. O chileno é um dos líderes do atual elenco cruz-maltino e na atual temporada entrou em campo em 11 jogos. No total, fez 31 partidas com a camisa do clube de São Januário.

Caso o chileno não tenha condições, Ramón Díaz deverá escolher João Victor ou Robert Rojas, dois reforços para a atual temporada, para forma dupla ao lado de Léo. Medel é volante de origem, mas tem atuado como zagueiro no Vasco.