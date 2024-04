Ramón Díaz é o técncico do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Ramón Díaz é o técncico do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 14/04/2024 20:23 | Atualizado 14/04/2024 20:23

Rio - O técnico Ramón Díaz analisou a vitória do Vasco sobre o Grêmio por 2 a 1 em São Januário, neste domingo, 14 . O argentino gostou da atuação do Cruz-Maltino no primeiro tempo, sobretudo pelo ritmo e pela dinâmica da equipe. O treinador também fez elogios ao Tricolor Gaúcho.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Completamente distinto a todos os outros. Tenho que dizer que a equipe, no primeiro tempo, teve um bom ritmo, uma boa dinâmica. Pudemos controlar. Creio que fizemos um grande primeiro tempo. (Depois) Tivemos um desgaste importante, esse tipo de partida tem muita pressão, muita intensidade por parte das duas equipes", disse Ramón.

"Grêmio é uma grande equipe e tem um grande treinador. Com respeito ao segundo tempo, eles saíram para jogar, tiveram algumas chances, nós também mas estamos felizes porque tivemos um bom começo", concluiu.

Outro tema da coletiva foi a recente reunião com Josh Wander, dono da 777 Partners, sócia majoritária da SAF do Vasco. Nesse sentido, Ramón comemorou o encontro e revelou que as partes passarão a se reunir de 15 em 15 dias. Ele também admitiu que a intermediação com Mattos, antigo diretor de futebol , era "bastante complicada".

"Para nós, foi uma reunião muito importante com eles. Nunca tivemos a possibilidade de ter um diálogo direto. A intermediação com o (Alexandre) Mattos era bastante complicada, bastante difícil, porque não chegamos ao resultado mais rápido. Foi uma reunião muito boa entre nós para sermos mais diretos para resolver situações difíceis do clube. Situações que podem melhorar rápido. Foi muito importante. Não vamos seguir cometendo erros. Vamos nos reunir a cada 15 dias, todos os meses para ter um diálogo mais direto com o corpo técnico e todos os dirigentes", contou Ramón.