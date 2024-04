David marcou o primeiro gol do Vasco no Brasileirão 2024 - Leandro Amorim / Vasco

David marcou o primeiro gol do Vasco no Brasileirão 2024Leandro Amorim / Vasco

Publicado 19/04/2024 18:30 | Atualizado 19/04/2024 18:36

Rio - O atacante David é um dos destaques do Vasco neste início de trajetória no Campeonato Brasileiro. Em duas rodadas, ele fez um gol e deu uma assistência. O jogador, de 28 anos, chegou ao Cruz-Maltino para compor elenco, mas tem sido titular no time do técnico Ramón Díaz.

Na primeira rodada, o camisa 7 abriu o placar na vitória do Vasco sobre o Grêmio, por 2 a 1, em São Januário. Após sobra na grande área, ele pegou de voleio e acertou o canto esquerdo do goleiro adversário.

Já na segunda, quando o Vasco perdia por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, David se movimentou bem para receber passe de Rayan e tocar para Vegetti só empurrar para as redes. No fim, porém, o time carioca perdeu por 2 a 1.

O atacante chegou ao Cruz-Maltino no início deste ano e teve sua contratação contestada pela torcida vascaína, mesmo que tenha sido com o objetivo de encorpar o elenco.

David, entretanto, cresceu sob o comando de Ramón Díaz e fez bons jogos em 2024. No Carioca, entrou em campo 11 vezes - sendo 7 como titular -, marcou dois gols e deu uma assistência. Pelo Campeonato Brasileiro, foi escalado nas duas rodadas disputadas até o momento e se destacou.

Com o camisa 7 entre os 11 iniciais, o Vasco enfrenta o Fluminense neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.