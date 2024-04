Ramón Díaz - Leandro Amorim/vasco

Publicado 19/04/2024 08:50

Rio - Reforço do Vasco para a posição de volante, Hugo Moura, de 26 anos, foi uma contratação muito esperada no clube. Com as lesões de Jair e Paulinho, que deverão ficar de fora por praticamente toda a temporada, o Cruz-Maltino foi ao mercado, tentou outras opções, e acabou acertando com o ex-jogador do Flamengo. O volante agrada ao treinador Ramón Díaz, mas terá que passar por um tempo de adaptação ao modelo de jogo do Cruz-Maltino.

"Estamos felizes porque ele veio e seguramente nos vai ajudar muito nesta temporada. Ele vai ter que se adaptar ao nosso estilo de jogo, à nossa forma de trabalho. Por outro lado, ele é um jogador de características que nós gostamos muito. Então, nós vamos ajudar para que ele renda e faça um bom Campeonato Brasileiro", afirmou o argentino.

Antes de fechar com Hugo Moura, o Vasco tentou nomes como Marlon Freitas, do Botafogo, que não foi liberado pelo Alvinegro, e Emmanuel Martinez, ex-América-MG, que acabou fechando com o Fortaleza.

Hugo Moura foi revelado pelo Flamengo e atua no Athletico-PR desde 2022. Em 2020, o volante chegou a defender o Coritiba, emprestado pelo clube carioca. Sua melhor temporada pelo Furacão foi logo a primeira, quando fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores. No total, o jogador entrou em campo em 104 jogos, fez dois gols e de uma assistência pelo clube paranaense.