João Victor, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

João Victor, zagueiro do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 19/04/2024 12:45

Rio - O Vasco pode ter um desfalque para o clássico com o Fluminense, neste sábado (20), no Maracanã. O zagueiro João Victor, que deixou o jogo contra o Red Bull Bragantino com dores no joelho esquerdo, será avaliado nesta sexta-feira (19) no CT Macyr Barbosa.

escolhido por Ramón Díaz para substituir Medel, que foi ao Chile por conta do estado de saúde delicado de sua mãe. Como o zagueiro Na última partida, João Victor foi, que foi ao Chile por conta do estado de saúde delicado de sua mãe. Como o zagueiro ainda não tem data para voltar ao Brasil , Maicon deve ser o titular caso João Victor não tenha condições de jogo.

O lance que ocasionou as dores no joelho de João Victor aconteceu aos 26 minutos, quando o zagueiro atuava na marcação de Eduardo Sasha. Ele tentou seguir na partida, mas foi substituído no intervalo.

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã. Nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Cruz-Maltino colecionou uma vitória e uma derrota.