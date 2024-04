Payet sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 18/04/2024 07:59

Rio - Apesar de ter voltado a treinar nesta semana, o meia Ditrimi Payet, de 37 anos, não deverá ficar à disposição de Ramón Díaz no clássico entre Vasco e Fluminense. O argentino deu a entender que pode preservar o jogador para que ele tenha 100% de condições no seu retorno aos gramados.

"Ele está fazendo tratamento, está se recuperando. Esperemos que nesta semana e na outra ele já esteja 100%. Porque viram que cada partida é muito dinâmica, muito ritmo. Faz um mês e meio que não joga, não compete com a gente. Então queremos prepará-lo bem para que quando ele volte a jogar, jogue bem", afirmo em coletiva após a derrota para o Bragantino.

O veterano sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 2 de abril. A previsão era que o camisa 10 ficasse sem atuar por um mês e só tivesse condições de jogo em maio, porém, o tratamento evoluiu melhor que o esperado.

Nos últimos dias, Payet participou de parte dos treinos com o elenco. Como não deve enfrentar o Fluminense, a tendência é que o francês seja relacionado para o duelo contra o Criciúma, no próximo dia 27, em São Januário.

Payet sofreu uma lesão de grau 1 na região, o que significa um estiramento, que não afeta a parte estrutural do ligamento. O francês realizou fisioterapia progressiva até iniciar a transição para o gramado.