Vegetti marcou o gol de empate do Cruzmaltino, seu primeiro neste Brasileirão, já no segundo tempo - ANDERSON LIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Vegetti marcou o gol de empate do Cruzmaltino, seu primeiro neste Brasileirão, já no segundo tempoANDERSON LIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/04/2024 21:27

conheceu sua primeira derrota no Brasileirão. Nesta quarta-feira (17), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu pelo placar de 2 a 1 e frustrou a boa atuação do Cruz-Maltino na segunda etapa. Após o jogo, o centroavante Vegetti, autor do gol vascaíno, lamentou o resultado e disse que a equipe não merecia voltar ao Rio de Janeiro com o revés. São Paulo - O Vasco lutou fora de casa, mas. Nesta quarta-feira (17), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu pelo placar de 2 a 1 e frustrou a boa atuação do Cruz-Maltino na segunda etapa. Após o jogo, o centroavante Vegetti, autor do gol vascaíno, lamentou o resultado e disse que a equipe não merecia voltar ao Rio de Janeiro com o revés.

Após sair atrás do marcados logo nos primeiros minutos de duelo, o time comandado por Ramón Díaz empilhou boas chances, foi bem na fase de construção e dominou grande parte da segunda etapa. Ainda sem o craque Payet, que se recupera de lesão, o grupo mostrou confiança para jogar.

"Estamos vendo outro Vasco. É outro time e a torcida sabe disso. Não fomos merecedores de uma derrota, pois fizemos um grande jogo. Foram dois erros, um gol de lateral e que não pode acontecer. Depois, uma jogada infeliz que desviou em um jogador nosso. Criamos situações, uma bola na trave. Mas vamos seguir trabalhando, pois estamos vendo um time competitivo. Queremos mostrar isso. Saímos com as mãos vazias hoje, mas acredito que o time merecia muito mais", disse Vegetti.



Com quatro pontos de seis disputados, o Vasco agora vira a chave e foca em um grande compromisso. No sábado (20), no Maracanã, a equipe vai para o primeiro clássico da competição, contra o Fluminense. Vegetti sabe da importância do encontro, mas optou por não colocar em prateleiras muito acima para o elenco.

"Todos os jogos são importantes, nós sabemos da importância que tem jogar contra o Fluminense por ser um clássico, mas precisamos encarar todos os adversários da mesma forma. Dessa maneira, sendo competitivo, vamos conseguir o objetivo que traçamos no início do campeonato", finalizou.