Kaio Júnior - Divulgação/Vasco

Kaio JúniorDivulgação/Vasco

Publicado 17/04/2024 18:28

Rio - O volante Kaio Júnior, de apenas 17 anos, assinou nesta quarta-feira (17) seu primeiro contrato profissional com o Vasco. A multa rescisória para tirar o jovem de São Januário é de 60 milhões de euros (mais de R$ 330 milhões).

Kaio é um dos destaques do time sub-17 do Vasco. Ele chegou ao clube no fim de 2022 e foi campeão do Torneio Guilherme Embry Sub-16 em 2023. O novo vínculo com o Cruz-Maltino vai até março de 2027.

Nesta temporada, Kaio Júnior vestiu a camisa do Vasco em seis jogos e marcou um gol.

Além de assinar o primeiro contrato com o volante, o Vasco também fechou a contratação do goleiro Davi, que disputou a Brasil Soccer Cup pela equipe do Estrela (GO), para reforçar a categoria sub-14. O garoto assinou contrato de formação válido até abril de 2027.