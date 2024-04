Lúcio Barbosa é o CEO da SAF do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 17/04/2024 16:49 | Atualizado 17/04/2024 16:49

Rio - O CEO do Vasco, Lucio Barbosa, não viu problemas na notificação do presidente Pedrinho à 777 Partners sobre o aporte de setembro. Em entrevista à imprensa na sede da CBF, ele destacou que isso faz parte do relacionamento entre as partes e que o mandatário do clube apenas cumpriu seu papel.

"Faz parte do relacionamento de sócio. Acho que ele está fazendo o papel dele. A gente está fazendo o nosso papel. Estamos aqui para trabalhar com qualquer um que queira trabalhar em prol do Vasco", disse Lucio.

No encontro do último fim de semana com a 777 Partners, acionista majoritária da SAF, o presidente do clube, Pedrinho, pediu garantias de que a empresa depositará o aporte financeiro previsto para setembro deste ano.

A motivação da notificação foi o atraso de 2023, ainda na gestão de Jorge Salgado, quando a empresa foi até o limite do dia 5/10 para depositar R$ 100 milhões - o que foi feito em parcelas. Na ocasião, o clube notificou o atraso e poderia retomar 51% das ações do futebol como previsto em contrato no pagamento simbólico de R$ 1 mil.