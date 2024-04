Vasco ainda não venceu jogando no Maracanã em 2024 - Leandro Amorim/Vasco

Vasco ainda não venceu jogando no Maracanã em 2024Leandro Amorim/Vasco

Publicado 19/04/2024 18:14

Rio - O Vasco voltará a jogar no Maracanã neste sábado (20), às 16h (de Brasília), em clássico com o Fluminense, pela 3ª rodada do Brasileirão. Dentro de campo, o Cruz-Maltino lutará por uma vitória que, além dos três pontos, ajudariam a melhorar o desempenho da equipe atuando no estádio.

Nos últimos 12 jogos que disputou no Maracanã, o Vasco teve dificuldades para conseguir bons resultados. Foram cinco derrotas, cinco empates e apenas duas vitórias, o que lhe dá um aproveitamento de apenas 30,55%.

Além disso, ainda há o fator do Cruz-Maltino não ter vencido nenhum jogo no Maracanã em 2024. Até o momento, foram quatro jogos, com uma derrota, três empates e apenas um gol marcado.

Veja os últimos jogos do Vasco no Maracanã:

Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco (Carioca 2024)

Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu (Carioca 2024)

Fluminense 0 x 0 Vasco (Carioca 2024)

Vasco 0 x 0 Flamengo (Carioca 2024)

Flamengo 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2023)

Vasco 1 x 0 Atlético-MG (Brasileirão 2023)

Vasco 1 x 4 Flamengo (Brasileirão 2023)

Fluminense 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2023)

Vasco 2 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2023)

Vasco 1 x 3 Flamengo (Carioca 2023)

Flamengo 3 x 2 Vasco (Carioca 2023)

Flamengo 0 x 1 Vasco (Carioca 2023)

Nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Vasco somou três pontos. O Cruz-Maltino venceu o Grêmio na estreia da competição, mas depois foi superado pelo Red Bull Bragantino jogando fora de casa.